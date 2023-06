Un camion aménagé pour aider les entreprises du secteur de la viande à former du personnel, comme à Aubel

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis pas mal de temps déjà, l’industrie wallonne est freinée dans son développement suite à un manque de main-d’œuvre qualifiée. Le secteur de la transformation de la viande industrielle ne déroge pas à la règle. Raison pour laquelle un consortium d’entreprises locales (Lovenfosse, GHL Group à Aubel et Porc Qualité Ardennes à Malmedy) en plus d’autres en collaboration avec Alimento et le centre de compétence liégeoise Epicuris ont mis en place le projet Walmeat2U.