Ecolo se réjouit d’un Plan Canopée à Verviers et égratigne la majorité: «ça n’excuse pas toutes les occasions manquées de végétaliser depuis 2018»

Le Plan Canopée, c’est une prise de conscience des changements climatiques qui se matérialise par une série d’actions concrètes en vue de végétaliser davantage la ville et de mieux gérer l’eau. Après Liège, Verviers a décidé de s’engager dans cette voie avec son propre Plan Canopée qui est en construction ce moment. Les premières analyses ont été présentées ce mardi 13 juin et une somme de 1,6 million a déjà été budgétée.

La méfiance est donc de mise pour les verts. « Ecolo sera attentif à ce que ce Plan Canopée soit décliné en un plan d’investissement pluriannuel pour déminéraliser nos quartiers et apporter un bien-être à nos habitants par la fraîcheur qu’apportent les arbres et l’évapotranspiration des plantes. » Et d’en appeler à la mise en œuvre rapide des solutions existantes via marchés publics, formations d’agents et rénovations plus résilientes.