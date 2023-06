Les résidents de la maison de repos «La Ferme Blanche» sèment une trentaine de pierres colorées à Remicourt: «Il faut les faire circuler au maximum»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une toute nouvelle équipe d’animation qui a récemment intégré la maison de repos de Pousset, « La Ferme Blanche », à Remicourt. « On est présents depuis le mois de février, nous explique Séverine Moors, éducatrice au sein de l’établissement. On se veut proactifs et on a décidé d’organiser plusieurs activités régulières. »