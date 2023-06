Jérémy Doku: «Mes blessures? J’ai fait un switch mental»

Tout le monde s’était d’ailleurs interrogé sur cette montée au jeu aussi tardive alors que le garçon avait le « feu » dans les jambes et que la Belgique éprouvait toutes les peines du monde à faire sauter le cadenas croate. Pour autant, il n’en veut clairement pas à Roberto Martinez qui restera le sélectionneur qui l’a lancé chez les « A » en septembre 2020. Il n’y avait d’ailleurs aucune animosité entre les deux hommes. Le Catalan aurait aimé user davantage du joueur formé à Anderlecht. Mais si cela n’a guère été possible, c’est en raison de la fragilité musculaire de Jérémy Doku.

Et c’est visiblement par ce biais-là que Jérémy Doku a réussi, pratiquement d’un coup de baguette magique, à atténuer ses problèmes musculaires. « J’ai fait un switch mental », indique-t-il. « Vous le savez, je suis un joueur explosif et je me demandais trop souvent si je pouvais faire telle ou telle chose sur le terrain. Je me posais beaucoup de questions. Trop. Aujourd’hui, j’ai changé d’optique. Maintenant, quand j’arrive sur un terrain de football, j’évolue comme si j’étais avec mes potes. » Il nous revient tout de même que, du côté de Rennes, il y a eu quelques adaptations au niveau de la préparation des rencontres, de l’alimentation ou encore de la prévention. Toujours est-il que cela porte ses fruits ces derniers mois.

Rennes demande 50 millions d’euros

Sur les dix dernières rencontres de Ligue 1, Jérémy Doku a inscrit cinq buts et donné deux passes décisives. Soit sept actions décisives. Presque deux fois plus que lors de ses 25 autres apparitions – 2 buts, 2 assists – avec les Rouge et Noir. De quoi regretter que la saison en club se soit terminée. Heureusement pour lui, il y a encore deux rencontres avec les Diables rouges. Les deux premières pour lui avec le nouveau sélectionneur, Domenico Tedesco. Appelé en mars, Doku avait dû déclarer forfait en raison d’une… blessure. De vieux démons qu’il espère ne pas voir ressurgir que ce soit avec l’équipe nationale dans les prochains jours ou avec son employeur dans les prochains mois. Que ce soit à Rennes ou ailleurs.