Découvrez le patrimoine de Forge-Philippe grâce aux «Forgerons de la Wartoise»

Avec ses 17 km² et un peu plus de 200 habitants, le petit village de Forge-Philippe, dans l’entité de Momignies, est un lieu chargé d’histoire, de culture et de patrimoine. Récemment, les « Forgerons de la Wartoise » ont lancé des promenades QR Codes. « Il y a 18 lieux qui sont répertoriés, ce sont à la fois des lieux pour leur architecture, leur paysage ou encore un frêne centenaire », détaille Brigitte Detiffe, la vice-présidente de l’Asbl.