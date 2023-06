Double incendie rue des Cahottes à Flémalle ce mercredi après-midi

Les pompiers de Liège sont intervenus ce mercredi après-midi pour deux incendies dans la rue des Cahottes à Flémalle. Le premier incendie s’est déclenché peu avant 15h dans un carport. Une personne a allumé un barbecue avec un carton puis est allé boire un verre d’eau. Pendant ce temps-là, le carton s’est envolé et a mis le feu à un tas de bois et au carport qui a été détruit ainsi qu’une partie de la véranda. Il n’y a pas eu de blessé.

Vers 15h40 ensuite, toujours dans la même rue, les pompiers sont intervenus pour un feu de broussailles dans un champ à proximité de l’autoroute. Pas de blessé à déplorer non plus et aucun lien entre les deux incendies.