Les vols de remorque en hausse, la police SamSom organise une journée de gravure le 17 juin à Sombreffe

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À raison d’une fois par an pour l’instant, la zone de police SamSom (Sambreville-Sombreffe) organise une journée de gravure pour identifier les remorques.

Concrètement, les citoyens sont invités à venir graver leur remorque afin de les identifier via un numéro unique. En cas de vol, ces objets pourront être identifiés et sait-on jamais lors de l’élucidation d’une enquête, être retrouvés et restitués à leur propriétaire.