Schaerbeek défend bec et ongles le réaménagement avenue Louis Bertrand: «C’est un projet équilibré qui tient compte de tous les usagers sans les opposer»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Réaménager l’avenue Louis Bertrand à Schaerbeek ressemble à un parcours du combattant. Depuis 2014, la commune présente un projet revu plusieurs fois sans jamais obtenir le permis d’urbanisme. Après trois versions recalées, elle a introduit un recours, convaincue que c’est la meilleure. Elle plaide sa cause avant que cela soit examiné ce jeudi au gouvernement.

« On a énormément travaillé dessus avec tous les partenaires régionaux notamment la CRMS (Commission Royale des Monuments et Sites) et la commission des Modes actifs. Ce n’est pas parfait pour chacun mais c’est la meilleure solution pour tout le monde. », estime Cécile Jodogne (DéFI), bourgmestre f.f. « Il vaut la peine d’être défendu car c’est un projet important pour la commune, le quartier et les utilisateurs. »

de videos