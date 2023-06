Malgré la faillite annoncée de Pitaya Belgique, le restaurant de Charleroi reste bel et bien ouvert: «Il n’y a qu’un seul restaurant qui a réellement fermé»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela fait déjà quelques semaines que la faillite du master franchisé belge de l’enseigne française de cuisine thaï Pitaya a été annoncée.

Le projet était pourtant ambitieux : une septantaine de restaurant devait ouvrir dans le Benelux. Mais qui dit faillite, dit fermeture, et beaucoup de gens ont alors pensé que venir manger dans les restaurants ne serait bientôt plus possible.

Mais dans les faits, il n’y a qu’un seul Pitaya qui fermera, celui de Bruxelles. Les autres resteront bien en fonction, tout comme celui de Charleroi. Le gérant nous explique pourquoi.