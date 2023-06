Le président Macron annonce 500 millions d’euros supplémentaires pour l’IA française

« Nous devons faire émerger cinq à dix clusters, à hauteur de 500 millions d’euros, pour avoir deux ou trois pôles d’excellence » au niveau mondial et « créer des champions », a-t-il déclaré, au salon VivaTech, le plus grand salon européen de la tech.

Il a par ailleurs annoncé un investissement de 50 millions dans le supercalculateur Jean-Zay et confirmé la création d’un supercalculateur Exascale en France pour 500 millions, dont la moitié financée par l’UE.

Emmanuel Macron a réclamé une régulation européenne de l’IA qui ne bride pas l’innovation. « Le pire scénario serait une Europe qui investit beaucoup moins que les Américains et les Chinois et qui commencerait par créer de la régulation. Ce scénario est possible, ce ne serait pas celui que je soutiendrai », a-t-il averti, alors que se négocie à Bruxelles le futur « AI Act ».