Les échevins Catherine Morenville et Francesco Iammarino seront tête de liste à Saint-Gilles pour Ecolo-Groen

La tête de liste dresse un premier bilan de cette législature. « Depuis notre arrivée au sein de la majorité communale en 2018, après plus de 35 ans de majorité absolue socialiste, nous avons eu à cœur de faire de Saint-Gilles une commune modèle en matière de transition climatique. Nous avons également travaillé à améliorer la qualité de vie à Saint-Gilles avec de nombreuses initiatives en matière de mobilité active, de végétalisation et de piétonisation de l’espace public qui ont vu ou verront le jour avant la fin de la législature. »

Catherine Morenville occupera la tête de liste. Elle est, depuis 2018, première échevine en charge de la Mobilité, de l’Urbanisme, des Espaces publics et Espaces verts et de l’Égalité des chances et Droits des femmes. Elle se définit comme « une militante féministe attachée autant à la justice sociale qu’à l’indispensable transition climatique ».

À côté de Catherine Morenville, on retrouvera l’échevin de la Culture, du Développement économique et du Bien-être animal Francesco Iammarino. « Pour réussir, la transition écologique devra intégrer l’ensemble des citoyens. Tout au long de la législature, face aux différentes crises, notre volonté a été d’être aux côtés de tous les Saint-Gillois. »

La locale Ecolo-Groen de Saint-Gilles prépare les élections communales d’octobre 2024 avec l’ambition de poursuivre et renforcer les politiques entamées durant cette législature. « Nous rêvons d’une majorité encore plus verte et plus sociale à Saint-Gilles » indiquent les têtes de liste.