«De toute façon, au PS, c’est tout pour les Arabes!»: le discours choc de l’échevine de la Ville de Bruxelles Lydia Mutyebele avant les élections de 2019 refait surface!

« Vous allez me dire (s’adressant à son public) : ‘oui mais le parti socialiste, il aime seulement les Arabes. De toute façon au PS, c’est tout pour les Arabes’. oui, ils votent socialiste’. Donc cette fois-ci, il faut qu’on fasse un vote concentré, intelligent et pour nos intérêts. Donc on doit voter pour le parti socialiste. On commence par Rudi Vervoort qui doit rester fort. Parce qu’après, moi si je suis députée mais que c’est le MR qui a le plus de députés, on ne va pas négocier. On perd la ministre-présidence. Donc les subventions que Mama Ghislaine (NDLR Ghislaine Molai qui travaillait pour Rudi Vervoort) avait au cabinet et qu’elle distribuait (...), c’est fini tout ça. On nous embête toujours en nous disant qu’on n’a pas de centre culturel. Les Maghrébins à la Ville de Bruxelles, ils ont l’espace Magh parce qu’ils votent correctement. Nous, s’il n’y a qu’un ou deux députés subsahariens, excusez-moi, ça va être difficile pour qu’on s’occupe de vous. » Voici donc une partie d’un discours tenu par Lydia Mutyebele, pas encore échevine à l’époque, avant les élections régionales de 2019. Si cette vidéo est remontée jusqu’à nous, c’est parce qu’elle fait écho à d’autres éléments qui nous interpellent aujourd’hui, notamment au niveau des subventions.

