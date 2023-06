Explosion, contamination...: en Wallonie, nos grands barrages se préparent aussi à des actes malveillants

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les barrages sont utilisés comme armes de guerre. Cela ressort clairement en Ukraine où, le 6 juin dernier, une explosion a endommagé le barrage de Kakhova (près de Kherson). Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité de cette attaque, qui met clairement l’Ukraine en difficultés : des morts et des dizaines de villages inondés, menace sur l’eau potable de la Crimée, inquiétude pour le refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijjia…

La Belgique aussi compte de grands barrages sur son territoire, 15 exactement. Les plus grands sont ceux de la Plate-Taille (Eau d’Heure) et de la Gileppe. Ces barrages ne sont néanmoins pas repris comme infrastructures critiques (au sens légal et fédéral du terme), comme le sont pas exemple les centrales nucléaires ou les usines Seveso...