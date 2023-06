Prêt à 0% de la région wallonne si vous installez des panneaux photovoltaïques: le parcours pour l’obtenir est laborieux, il vous faudra trois mois pour avoir une réponse!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si installer des panneaux solaires reste une bonne idée pour réduire sa facture d’électricité, il s’agit d’un investissement de départ souvent conséquent. À titre d’exemple, pour la pose de 14 panneaux, qui produiront autour de 5000 KW/h par an, il faut compter entre 9.000 et 11.000 €. Pour beaucoup de citoyens, il n’est pas possible de débourser de telles sommes en une seule fois. Pour permettre au plus grand nombre de réaliser cet investissement, la région wallonne a mis en place différents dispositifs, dont le Rénopack.