Rencontre avec certains joueurs, visite des vestiaires: les Diables ont régalé leurs supporters ce mercredi (vidéo)

Une centaine de fans, membres du club de supporters 1895, ont ainsi eu droit à une visite du Proximus Basecamp, où les Diables Rouges préparent leurs matchs de samedi contre l’Autriche et de samedi en Estonie, dans le cadre des qualifications pour l’Euro.

Au programme : une séance de questions-réponses avec deux Diables, Wout Faes et Dodi Lukebakio, une séance de photos et dédicaces et une visite de la salle de fitness et du vestiaire des Diables.