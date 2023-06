Aider les clubs amateurs en ponctionnant les droits TV du sport pro: Ecolo veut avancer, «ne rien faire engendrera des catastrophes»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les crises successives du Covid et du prix de l’énergie ont fait mal aux clubs de sport amateur. Certains ne s’en sont jamais remis, ayant vu diminuer les recettes financières issues de la vente de boissons ou d’organisation d’événements avant de voir leurs frais fixes augmenter en raison de la flambée des prix de l’énergie. Le député de la Fédération Wallonie-Bruxelles Christophe Clersy part de ce constat, assez alarmant, pour tenter de faire bouger les choses: «Il faut regarder les choses en face, si on ne bouge pas aujourd’hui, les clubs amateurs et plus particulièrement les clubs de sports moins populaires vont droit dans le mur. La crise du Covid a été une première catastrophe pour ces petites associations sportives, qui ont vu disparaître une grosse partie de leurs rentrées financières avec la fermeture des cafétarias et buvettes. La seconde catastrophe a été la crise des prix de l’énergie qui a été le coup de grâce pour beaucoup.» Aujourd’hui, la part du budget de la Fédération Wallonie Bruxelles dédiée au sport amateur atteint timidement les 0,4%. Les solutions ne semblent pas à trouver de ce côté-là, eu égard des finances wallonnes et bruxelloises: «Soyons réalistes, ll apparaît difficile d’augmenter considérablement le budget consacré au sport amateur aujourd’hui.»