Les Belgian Cats visent toujours plus haut à l’Euro

Pointées à la 7e place mondiale, la 3e européenne derrière l’Espagne (4e) et la France (6e), les Belgian Cats nous parviendront-elles à se sublimer pour faire mieux encore qu’en 2017 et en 2021, quand elles étaient rentrées au pays avec une médaille de bronze accrochée autour du cou ? Alors que l’Euro démarre ce jeudi avec notamment Israël – Belgique (direct télé sur Tipik dès 17h05) en Slovénie et en Israël, plus précisément à Ljubljana et Tel Aviv, l’heure est à l’optimisme.