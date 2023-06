La démonstration d’Alpecin au Tour de Belgique: de belles promesses pour le Tour de France...

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le scénario était pratiquement écrit avec un lead out de luxe, Mathieu van der Poel, au service de Jasper Philipsen au sein de l’équipe Alpecin-Deceuninck, sauf que les hommes en bleu ont fait plus fort encore en prenant la direction des opérations à un peu moins de 90 bornes de l’arrivée. Une action bien entendu menée par le vainqueur de Milan-Sanremo et de Paris-Roubaix. Littéralement déchaîné, « VDP » emmena d’abord Philipsen et Vermeersch, ses deux équipiers, dans un raid de poursuiteurs derrière les pauvres échappés qui n’en crurent pas leurs yeux, si loin du but.