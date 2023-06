«Le genre de job qu’on ne trouve qu’en Belgique»: une séquence du JT de la RTBF fait réagir les téléspectateurs (vidéo) Cette séquence du JT de la RTBF a fait réagir sur les réseaux sociaux. Capture vidéo RTBF

Par Sudinfo pour Ciné Télé Revue

Le kayak n’est plus autorisé sur la Haute-Ourthe et les autres cours d’eau « devraient suivre ». En cause : la sécheresse. Le sujet a été traité par nos confrères de la RTBF dans leur JT de ce mardi, et l’intervention d’Emmanuel Gennart, du Service Public de Wallonie, a fait réagir sur les réseaux sociaux.

En effet, l’intervenant est « responsable de la navigation dans les cours d’eau non navigables », écrivent nos confrères. Une fonction qui a « amusé » beaucoup de téléspectateurs. « Le genre de job qu’on ne trouve qu’en Belgique », a commenté un internaute sur les réseaux sociaux. « Only in Belgium », peut-on lire sur Twitter. Des publications qui ont été abondamment commentées et partagées.