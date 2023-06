Andrei, un Belge, se remet d’un cancer de la prostate… mais ne trouve pas de médecin traitant: «Dans un cabinet situé à 800m de chez moi, ils ont réussi à me dire que j’habitais trop loin»

Il y a deux ans, Andrei a été diagnostiqué d’un cancer de la prostate. Opéré il y a un an, il se porte aujourd’hui bien et se remet de la maladie. Le Belge doit néanmoins être toujours suivi par un urologue et prendre des médicaments. Le hic ? Le médecin traitant qui l’auscultait a pris sa retraite et Andrei n’en trouve pas un autre dans la région de Turnhout. Cela fait plus d’un mois qu’il se retrouve dans cette délicate situation.

« Je sais qu’il y a une pénurie de médecins généralistes et j’en ai fait l’expérience. J’ai toujours pu aller voir mon médecin généraliste habituel au cours des 30 dernières années, mais maintenant qu’il a pris sa retraite, je dois faire face à toutes les difficultés. Dans un cabinet situé à huit cents mètres de chez moi, ils ont réussi à me dire que j’habitais trop loin », déplore le Belge auprès du Standaard.