Du changement chez LIDL: «Nous allons passer à un système payant, il n’y a pas encore de date précise mais cela ne traînera pas», Delhaize et Ikea vont suivre!

Lidl faisait depuis des années un peu figure de précurseur en la matière. En 2021, le 100e magasin Lidl était équipé de bornes de recharge gratuites. Chaque magasin est équipé de deux bornes de recharge, utilisable sans frais.

Mais il ne sera bientôt plus possible de recharger son véhicule gratuitement chez Lidl. « Nous allons passer à un système payant », confirme une porte-parole, dans les colonnes du Belang van Limburg. « Il n’y a pas encore de date précise mais cela ne traînera pas. La raison est que cela n’est plus tenable d’offrir la possibilité de recharger gratuitement, certainement avec les prix énergétiques élevés de l’hiver dernier. Mais nos clients bénéficieront encore d’un tarif avantageux aux bornes de recharge payantes. »