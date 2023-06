BUT SPORT Chimay fête ses 40 ansces 23 et 24 juin!

Une entreprise familiale

Dany Vereecke, en plus d’être le fondateur, dirige l’entreprise avec ses trois enfants. Il a constitué une équipe dévouée comprenant des collaborateurs clés tels que Sébastien Bonnaire, un vendeur chevronné qui travaille pour BUT SPORT depuis plus de 20 ans, et Michael Bertrand, un technicien cycle diplômé Bosch, chargé des entretiens, des réparations et des ventes de cycles. Au fil des années, BUT SPORT a intégré à son offre les vélos traditionnels, les vélos mécaniques et, plus récemment, les vélos électriques. La période de confinement liée à la pandémie de Covid en 2020 a renforcé l’intérêt du public pour les vélos, stimulant ainsi les ventes de l’entreprise.