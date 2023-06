Maxine, une Belge de 33 ans, a eu la peur de sa vie en se rendant au contrôle technique avec sa Mercedes: «Quand j’ai vu les flammes, j’ai paniqué» (photos)

La trentenaire a garé sa voiture à proximité du contrôle technique et a tenté d’ouvrir son coffre pour prendre son sac, mais en vain. Elle a alors tenté de le récupérer par la banquette arrière, et c’est à ce moment-là qu’elle a vu des flammes. Des passants se sont tout de suite arrêtés et ont éteint le feu avec des extincteurs.Six minutes plus tard, les pompiers étaient présents sur les lieux, mais la voiture de Maxine a quand même brûlé à moitié. Elle n’a plus de Mercedes, mais heureusement, elle et son chien s’en sortent sains et saufs. « Dans le stress et le chaos, Dikken est resté proche de moi. Il va bien aussi », confie la Belge.