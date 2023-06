«Je ne suis pas allée aux funérailles»: Loana en deuil, elle annonce le décès de son papa et se confie sur leur relation compliquée L’ancienne star de télé-réalité est revenue sur sa relation avec son papa, qu’elle n’a pas vu pendant plusieurs années. Photonews

Cette semaine, Loana s’est confiée au magazine Voici, évoquant le décès de son papa. L’ancienne Lofteuse, qui se dit « effondrée », a appris la nouvelle par la compagne de son père. De son côté, Loana n’avait pas une superbe relation avec son papa : « J’avais repris contact depuis deux ans avec lui. Il ne voulait pas me voir, et je respecte son choix. Je l’avais au téléphone. Il ne voulait pas me voir parce qu’il ne voulait pas que je le vois dans l’état où il était. Il était très malade, quasiment aveugle et il avait pris du poids. Il m’a dit : ’je veux que tu gardes de moi l’image que tu avais’. Je ne l’ai pas revu depuis et ça m’a choquée », a-t-elle expliqué à Voici.

Loana révèle également qu'elle ne s'est pas rendue à ses funérailles : « Pour moi, il est toujours là. S'il n'a pas voulu que j'aille le voir, je ne veux pas le voir en tant que mort. Je l'avais au téléphone, il m'envoyait de très beaux messages. Moi, j'avais effacé l'ardoise. Je garde ce souvenir de mon papa qui était fantastique. J'avais un papa formidable et j'ai envie de me souvenir de ça. Je demande même à ma mère de me rappeler des souvenirs. »