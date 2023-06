Un blessé par coup de couteau à Libramont

Lors d’une échauffourée au Diamonds Bar de Libramont, un individu a sorti un opinel et blessé une personne qui a été emmenée en clinique et sera entendue ce matin. Le suspect a rapidement été retrouvé, grâce à au signalement de son véhicule. Il a commis des infractions de roulage, était sous l’emprise d’alcool et a commis des faits d’outrage. Il a été privé de liberté et sera également entendu ce jeudi matin.