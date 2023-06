5 x 4 tickets pour Mini Europe

S’émerveiller ! Mini-Europe est un parc où toutes les merveilles de l’Europe s’exposent en miniature. Bonsaïs, bosquets fleuris et arbres-nains offrent un écrin aux 350 monuments minutieusement reproduits à l’échelle 1/25. Des milliers de figurines et des animations plus vraies que nature ! Déclenchez l’éruption du Vésuve ou assistez au décollage de la fusée Ariane. Deux heures de promenade, divertissante et instructive, vous font (re)découvrir les 27 pays membres de l’Union européenne et le Royaume Uni, leurs richesses historiques, architecturales et culturelles.