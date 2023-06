Police en nombre ce jeudi à Mons: le meurtre de Meschac, 25 ans, est reconstitué, il avait été tué devant ses enfants

La place de Bootle encerclée. - H.W.

L’accès à la rue Verte par la place de Bootle est bloqué. - H.W.

« C’est une reconstitution », nous indique-t-on. Vers 10h ce jeudi matin, elle allait commencer. L’accès à la rue pourrait donc être impossible toute la journée. Si vous passez par là, le plus rapide est de remonter par la rue des Fossés, le long de l’église Sainte-Elisabeth.

Tué sous les yeux de ses enfants

C’est en fait le meurtre de Meschac, un jeune homme de 25 ans, qui est reconstitué. Souvenez-vous : le 4 novembre dernier, le corps du Montois était découvert par la nounou du couple. Les deux enfants de Meschac, d’un an et demi et de deux ans et demi, étaient présents dans l’appartement de la rue Verte. Le jeune homme a été tué sous les yeux de ses enfants...

Meschac n’avait que 25 ans. - DR

Au moment des faits. - Archives H.W.

Selon nos informations, trois individus sont impliqués dans cet homicide. Ils ont tous les trois été arrêtés un peu après les faits. Meschac a été blessé à l’arme blanche puis abandonné sur les lieux. Il est mort en se vidant de son sang.

Ce jeudi, la reconstitution de cette scène d’horreur a donc lieu à Mons. Cela permettra à la justice de déterminer l’implication des différents suspects dans la mort du jeune père de famille.