«Pour le reste de sa vie, il s’en souviendra», «la pire vengeance de tous les temps»: il rentre chez lui et constate que quelqu’un s’est garé dans son allée… sa réaction très ingénieuse régale les internautes! (photo)

Sur TikTok, un homme a expliqué comment il s’est vengé d’un automobiliste qui avait garé sa voiture dans son allée de garage. Et cela a beaucoup amusé les internautes. L’homme a partagé une publication sur les réseaux sociaux afin d’exprimer sa frustration, quand il est rentré chez lui après le travail et qu’il n’a pas su se garer. Voyant cela, le Britannique n’a pas cherché plus loin et s’est garé juste derrière la voiture, le bloquant ainsi. « Gardez à l’esprit que mon allée est d’une largeur d’une voiture et qu’elle est entourée d’un mur des deux côtés. Il est pratiquement impossible qu’une dépanneuse vienne les dépanner sans dommage matériel », explique l’homme.

« Voyant cela et le manque de places dans la rue, j’ai pris cela comme un signal pour me garer juste derrière lui, dans mon allée », explique-t-il encore. Évidemment, plus tard, l’automobiliste est venu frapper à la porte de l’homme et a exigé qu’il vienne bouger son véhicule. « Voyant qu’il était exigeant, je lui ai dit que j’avais bu et que je ne déplacerais pas ma voiture », explique le Britannique. « Il a alors décidé d’appeler la police pour qu’elle me force à bouger », ajoute-t-il.

« Quand la police a frappé à ma porte, je me suis assuré d’aller chercher une bière dans le frigo avant d’aller parler à l’officier. Je l’ai informé qu’après être rentré chez moi, je me suis détendu, que j’avais bu et que je n’étais pas en état de conduire », ajoute l’homme avec humour. Une bonne manière de coincer l’automobiliste qui s’est garé chez lui, puisqu’il n’était pas possible de dépanner le véhicule et le Britannique était « légalement garé » devant chez lui.

Et pour poursuivre sa vengeance, l’homme a déclaré à celui qui s’était garé dans son allée que sa voiture ne bougerait pas dans les quatre prochains jours. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne s’y garera plus…