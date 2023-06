«Mon amour, tu nous manqueras pour toujours»: Johnny Hallyday aurait eu 80 ans ce 15 juin, Laeticia lui rend hommage et dévoile une vidéo très intime

Ce 15 juin 2023, Johnny Hallyday aurait fêté ses 80 ans. Si chaque année, cette date est particulière pour Laeticia, cette fois-ci, ça l’est encore plus.

Sur Instagram, la maman de Jade et Joy a partagé une ancienne vidéo enregistrée par Johnny : « Salut les amours ! J’ai essayé de vous joindre, mais ça répond pas, vous êtes peut-être sur la calèche tirée par les chiens, je ne sais pas. J’espère que vous passez une bonne journée, moi je pense à vous, je vous aime, et non d’un chien, qu’est-ce que vous me manquez ! Je vous embrasse très fort », dit-il.