Lewis, 10 ans, est devenu un véritable héros pendant ses vacances en Turquie avec ses parents: «Il s’est rendu compte que c’était un enfant et il l’a sorti de l’eau» (photo)

Lewis Smith, un petit Britannique de dix ans, a commis un acte héroïque alors qu’il était en vacances en Turquie avec ses parents.

Alors qu’il se baignait dans la piscine, Lewis a remarqué ce qu’il pensait être des déchets au fond de la piscine. Mais le garçon s’est approché et a remarqué qu’il s’agissait d’un enfant. Lewis n’a pas hésité et est immédiatement allé rechercher l’enfant, âgé de quatre ans, au fond de l’eau. Avec l’aide d’autres personnes, Lewis a sorti la victime de l’eau, avant que son père, Craig, ne lui fasse un massage cardiaque.

Après que l’eau a été retirée des poumons du petit garçon, il a été réanimé et emmené d’urgence à l’hôpital. « Nous étions au bord de la piscine et c’était une journée normale. J’avais regagné ma chambre et ma femme Ellie était avec nos trois garçons à la piscine quand Lewis a crié qu’il avait trouvé quelque chose au fond », explique Craig, le papa de Lewis. « Il a d’abord pensé que c’était un déchet ou quelque chose comme ça, mais en plongeant dessous, il s’est rendu compte que c’était un enfant. Lewis a réussi à tirer l’enfant tandis qu’Ellie et d’autres l’ont sorti de l’eau. En tant que pompier, je suis formé à la réanimation, alors ils ont crié après moi et j’ai couru », témoigne encore le père de famille.

« Le garçon était médicalement mort à ce stade. Il n’avait pas de pouls et ne respirait pas. Mais nous avons réussi à évacuer l’eau de ses poumons, puis il a toussé et respiré », ajoute Craig. La victime a été transportée à l’hôpital et s’est miraculeusement bien remise de l’incident.

L’incident avait eu lieu le 5 juin dernier et depuis, la famille Smith est rentrée chez elle, à Hedon. Ils ont été tenus au courant du rétablissement du petit garçon qui s’était noyé, indique le Mirror. « Je suis ravi de ce que Lewis a fait. Comment un enfant de dix ans a réussi à sortir un enfant comme ça, c’est irréel. Je ne pourrais pas être plus fier de lui », commente Craig. « Lewis était sous le choc au début, mais je pense que maintenant il se rend compte de ce qu’il a fait. Les gens de l’hôtel ont même fait une collecte pour le remercier. Il était un héros ce jour-là », ajoute son papa, particulièrement fier.