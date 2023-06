Après la mort de Chelsea, 17 ans, un nouveau drame touche la Belgique: Flore, étudiante de 18 ans, décède subitement des suites d’une erreur médicale

Un nouveau drame touche le nord du pays, après l’annonce mercredi de la mort de Chelsea, en parfaite santé et décédée inopinément en pleine nuit d’une insuffisance cardiaque. Aujourd’hui, nous apprenons la perte de Flore, une étudiante de 18 ans. La Brugeoise s’en est subitement allée des suites d’une erreur médicale à son domicile de Koolkerke.

L’école de tourisme dans laquelle elle a étudié lui rend hommage sur Facebook : « C’est avec incrédulité que notre ancienne étudiante Flore est décédée de façon inattendue des suites d’une erreur médicale. L’année dernière Flore a obtenu son diplôme du lycée. Sur les photos, vous pouvez la voir rayonner pendant les derniers jours stressants à l’école : le GIP. Flore était une personnalité sage, agréable, douce. Elle était heureuse dans notre école et toujours heureuse, serviable et disposée. Elle était une « touriste » au cœur et aux reins et a maintenant poursuivi ses études à l’université. Une belle carrière dans le monde du tourisme l’attendait. Nous souhaitons présenter nos condoléances à la famille, aux amis, aux anciens camarades de classe de Flore. Nous n’oublierons pas Flore ».