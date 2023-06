Pour garder à tout jamais le souvenir de son mari décédé, Éliane, une artiste de Verviers, lance un crowdfunding: «On était sur la lancée de projets extraordinaires»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Initiative émouvante que celle lancée par Éliane Reyes, la fameuse pianiste verviétoise : elle a lancé un crowdfunding sur kisskissbankbank pour recueillir 5.000 € permettant d’éditer un CD posthume d’elle et de son mari, qui vient de décéder récemment d’une septicémie foudroyante. Le violoncelliste Aleksander « Sacha » Khrmamouchin est décédé à Bruxelles le 13 mai dernier.

« Pour garder à tout jamais le souvenir de Sacha, pour transmettre son talent à ceux qui l’ont apprécié, écouté et tous ceux qui pourront le découvrir dans le futur, les derniers enregistrements de studio, de concerts, prestations de jeunesse ou récentes… seront remasterisés et édités pour paraître sur un CD (et plus tard un coffret) », explique Éliane Reyes sur le site de kisskiss bankbank.