Thomas, un Belge de 35 ans, s’offre la voiture de ses rêves… mais ne la reçoit jamais: «Tout semblait bien, et maintenant j’ai perdu 80.000 euros»

Pourtant actif dans le milieu de l’automobile puisque cela fait partie de sa profession, Thomas Vande Wiele, un Belge de 35 ans, a été victime d’une arnaque après avoir acheté une Audi R8 à l’étranger. « Tout semblait bien, mais j’ai perdu 80.000 euros », déplore-t-il dans les colonnes de HLN. Thomas a pourtant de l’expérience dans l’achat de voitures de luxe à l’étranger. Actif professionnellement dans le secteur automobile, Thomas n’est pas du genre à se faire arnaquer. Et pourtant, en novembre 2022, il s’est fait avoir…

« Je suis indépendant et je voulais me récompenser après une bonne année », explique Thomas. Lui qui aime les belles voitures, l’Audi était un cadeau à lui-même idéal. « J’aime voir de belles voitures et je suis allé sur internet pour acheter une Audi R8 d’occasion. Consciemment à l’étranger, car je sais que les prix y sont plus bas », explique le Belge. Il s’est également assuré de se rendre sur un site fiable : mobile.de, soit l’homologue allemand d’Autoscout24. « Je suis tombé sur la voiture que je cherchais. Il s’agissait d’une voiture vendue par un concessionnaire en Pologne. Il demandait un peu moins de 80.000 euros », explique Thomas, qui a ensuite pris rendez-vous pour un essai et un éventuel achat.

« J’ai su que j’avais affaire à des escrocs » Thomas s’en est allé en Pologne fin novembre et a fait un essai avec la voiture. « J’ai vérifié le numéro de châssis pour m’assurer que la voiture n’avait pas été volée ou signalée. Tous les documents étaient également en règle. Et du vendeur, j’ai noté les détails de son passeport. En fait, tout semblait correct. Jusqu’à ce que la transaction finale ait lieu. C’est là que les choses ont mal tourné », raconte Thomas.

« J’ai transféré l’argent, mais le vendeur a dit qu’il n’était pas encore arrivé sur son compte. Jusqu’à ce que ça soit le cas, je ne pouvais pas emporter la voiture avec moi », explique le trentenaire, qui a donc passé le week-end en Pologne, pensant que l’argent serait arrivé le lundi. C’est quand le vendeur a déclaré à Thomas le lundi qu’il n’avait toujours pas reçu l’argent que le Belge a commencé à avoir des doutes. Le lendemain, il s’est rendu à la police pour signaler l’incident. « Je suis allé avec eux à l’endroit où se trouvait la voiture, mais il s’est avéré qu’elle avait disparu », témoigne Thomas. Il a alors contacté le vendeur, qui lui a affirmé que le propriétaire avait changé d’avis et ne souhaitait plus la vendre. « Nous rembourserons l’argent, mais ce sera moins à cause du taux de change actuel », lui a-t-on annoncé. « À ce moment-là, j’ai su que j’avais affaire à des escrocs », explique encore Thomas.