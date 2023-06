Vincent Vanhalewyn sera candidat bourgmestre pour Ecolo à Schaerbeek

La Cité des Ânes n’a pas connu un long fleuve tranquille. De nombreux remous ont agité la législature et la majorité en place avec les dossiers du stationnement et des mailles apaisées du plan Good Move. Les élections communales s’annoncent tout aussi tumultueuses à Schaerbeek. Ecolo a annoncé ses candidats qui tireront la liste en 2024 et procède ainsi à quelques changements.

Sans beaucoup de surprise, le premier échevin Vincent Vanhalewyn briguera le poste de bourgmestre pour la prochaine législature. Adelheid Byttebier, échevine de la Mobilité, quittera la politique et cèdera sa place à la députée Farida Tahar. Le député Arnaud Verstraete fermera la marche. Ils prônent « l’écologie politique, par la justice sociale et climatique » comme réponse aux besoins des Schaerbeekois. « Les enjeux sont si grands qu’il faudra une majorité plus grande qu’aujourd’hui », confie Vincent Vanhalewyn à la Dernière Heure.

L’échevine Sihame Haddioui, qui porté plainte contre son collègue Michel De Herde (DéFI) pour harcèlement sexuel, se tournera vers le Fédéral du côté de la Chambre.

Sur les ondes de la matinale Viva Bruxelles, Bernard Clerfayt (DéFI), bourgmestre empêché et ministre a confirmé qu’il se présenterait en 2024. « Je compte bien poursuivre ma carrière politique. Je n’ai pas encore décidé avec mon parti sur quelle liste ce sera, région ou commune, nous verrons bien, mais je serai candidat ! »