«Body Art», 43 ans, est l’homme le plus tatoué du Royaume-Uni: il a emprunté plus de 700.000 euros pour s’offrir ses tatouages et doit maintenant régler sa dette, «c’est un style de vie pour moi» (photos)

Il a légalement changé son nom en King Of Ink Land King Body Art The Extreme Ink-ite, et à 43 ans, il est l’homme le plus tatoué du Royaume-Uni. Le Britannique, surnommé Body Art, a déjà dépensé plus de 40.000 livres (46.700 euros) en tatouages. Mais le quadragénaire explique dans les colonnes du Mirror qu’il est maintenant obligé de ralentir la cadence, en raison de problèmes financiers.