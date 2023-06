Perquisitions à la commune Colfontaine: les employés suspectés d’avoir trafiqué des documents risquent jusqu’à cinq ans de prison et 800.000€ d’amende!

En ce lendemain des faits, le parquet de Mons fait une conférence de presse pour donner les détails du dossier. « En 2020, il y a eu des dénonciations des SPF intérieur et affaires étrangères concernant des irrégularités qui ont eu lieu entre 2018 et 2020 sur une quinzaine de dossiers. Ces irrégularités ont mis la puce à l’oreille des enquêteurs », explique Damien Verheyen, porte-parole. À noter que cette quinzaine de dossiers a provoqué le déclenchement de cette procédure mais qu’il pourrait y en avoir plus. « Au départ, on pensait à un piratage informatique, mais cette piste a été écartée », ajoute-t-il.