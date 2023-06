bel RTL veut sa remontada pour 2024: voici tout ce qui va changer pour les auditeurs dans les prochains jours... (vidéo)

Avec moins de 10 % de parts de marché et une cinquième place au classement général des radios les plus écoutées (derrière Nostalgie, VivaCité, Contact et Classic 21), le dernier bulletin de bel RTL n’était clairement pas dans le vert. Frédéric Herbays, son nouveau patron, ne s’en cache pas : « On ne va pas se mentir : les résultats ne sont pas bons. Après une année de stabilisation, on souhaite maintenant opérer, pour 2024, une remontada. On sait que cela prendra du temps. Avec notre nouvelle grille, on veut faire plaisir à nos auditeurs. Et donner envie, à ceux qui sont partis ailleurs, de venir redécouvrir le nouveau bel RTL ».

Mais c’est quoi, le nouveau bel RTL ? « L’évolution est en cours », précise Frédéric. « Chacun a sa propre définition d’une radio généraliste. La radio comme on l’a connue dans les années 90 ou 2000, c’est fini. Avant, on allumait le poste pour s’informer. Aujourd’hui, avant d’allumer son autoradio, vous avez tous déjà vu les dernières actualités sur votre smartphone. La radio est donc un complément de ce que l’on trouve déjà en digital ». Concrètement, cela se matérialise, notamment, avec davantage de musique sur l’antenne de bel RTL. « La musique, c’est le premier critère d’écoute de la radio. Mais j’insiste : on ne veut pas faire de bel RTL une radio musicale. bel doit garder ses spécificités : ses grands rendez-vous d’infos, ses notions de services et de proximité. Mais il n’y avait pas assez de musique, à mon sens, pour obtenir une bonne fluidité d’antenne ».