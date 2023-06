Un sdf dérobe des déodorants et des préservatifs pour 860€ chez Kruidvat à Belle-Ile

Ce mercredi, un sdf de 32 ans s’est rendu au centre commercial de Belle-Ile. Dans le magasin Kruidvat, il a dérobé pas moins de 34 déodorants et 52 préservatifs ! Il a été interpellé à la sortie du magasin et remis aux policiers de Liège. Le montant total du préjudice s’élève à 860 euros.

Le sdf a reconnu les faits et a avoué avoir volé les déodorants et les préservatifs pour les revendre et pour financer sa consommation personnelle de cocaïne. Il a été déféré ce jeudi matin au parquet de Liège. Il fera l’objet d’une citation accélérée devant le tribunal correctionnel de Liège.