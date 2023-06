Bruxelles est désormais une marque assortie d’une stratégie de promotion 3.0 à l’étranger

Le tout a été présenté officiellement jeudi matin dans le cadre du Brussels Urban Summit par le ministre-président Rudi Vervoort, le ministre Sven Gatz (Open Vld), le secrétaire d’Etat au Commerce extérieur Pascal Smet, des représentants des mondes des entreprises, et académiques, et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close.

De nombreux outils

Un «brand toolkit» a été créé pour le déploiement de la stratégie de marque. Il devrait aider les Bruxellois et les parties prenantes à raconter l’histoire de Bruxelles d’une seule et même voix. On y trouve de nombreux outils et lignes directrices destinés à tous ceux qui souhaitent promouvoir la capitale à l’étranger.

Le message «Perfectly imperfect» (Parfaitement imparfait, NDLR) ainsi défini pour accompagner la marque renvoie à la fois à l’expression bruxelloise «non peut-être», au sens de l’autodérision qui caractérise historiquement la population bruxelloise, mais aussi à la diversité de la société bruxelloise contemporaine sur le plan de sa composition cosmopolite. Cela fait aussi référence au déploiement de multiples fonctions, talents et atouts dans une ville sortie d’une vision monofonctionnelle de la moitié du siècle dernier.

Plus largement, la nonvelle stratégie de marque baptisée «IN Brussels, We Dare You to Be Yourself» (« À Bruxelles, nous vous invitons à être vous-même »), après un processus participatif de 18 mois, tend à soutenir que l’attractivité de Bruxelles réside, entre autres, dans son authenticité.

Un décalage

De l’aveu des divers représentants des mondes politique, économique et académique présents, ce message s’inscrit également en décalage par rapport à d’autres villes qui essaient d’être parfaites.

L’iris, la fleur symbole de la Région bruxelloise ne sera pas exploité dans le cadre du citymarketing international.

La préparation de cette nouvelle déclinaison de promotion internationale a été confiée à Resonance, un bureau d’experts en développement et attractivité des territoires.

Celui-ci s’est attaché à créer une personnalité propre à la capitale en recherchant de la cohérence entre l’ensemble de ses points de contact publics et privés.