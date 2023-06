Bruxelles lance sa marque et une stratégie 3.0 à l’international: «On est authentique, on ne veut pas vendre une fantaisie»

Si selon Pascal Smet (one.brussels), le secrétaire d’Etat au Commerce extérieur, tout le monde connaît Bruxelles, personne ne s’accorde sur ce qu’elle est. Le gouvernement bruxellois, le secteur privé et le monde académique se sont associés pour valoriser la capitale comme marque à l’international. Resonance, un bureau d’experts en développement et attractivité des territoires, a défini l’identité de Bruxelles. Elle s’articule autour de deux messages : « In Brussels, We Dare You To Be Yourself » (À Bruxelles, on vous défie d’être vous-même) et « Perfectly Imperfect » (Parfaitement imparfait). Sans être les slogans officiels, ils renvoient à l’autodérision bruxelloise et son expression « non peut-être » ainsi qu’à sa multiculturalité.