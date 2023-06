Loïs Openda évoque un possible transfert à Leipzig cet été: «C’est un beau club qui m’aiderait à franchir une étape»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Existe-il, aujourd’hui, un Diable rouge plus heureux que Loïs Openda? Étincelant avec le RC Lens, devenu un pion important aux yeux de Domenico Tedesco qui a même décidé de lui accorder une faveur: rejoindre les Diablotins pour disputer l’Euro Espoirs après le déplacement en Estonie mardi prochain, voire peut-être plus tôt si la rencontre face à l’Autriche se déroule sans accroc pour notre équipe nationale. «Avec ce noyau, il est possible de réaliser un beau tournoi», a-t-il assuré au micro d’Emiliano Bonfigli (RTL sports).

Loïs Openda, c’était votre volonté de participer à l’Euro U21. Quand avez-vous appris votre sélection?

Nous avons eu des discussions avec Frank Vercauteren et le coach cette semaine. Ils savaient ce que je voulais. J’ai toujours dit à mon coach que mon objectif était d’être avec les Diables, mais que je pouvais me donner à fond avec les U21 également. J’ai commencé les qualifications avec eux, donc je voulaisterminer le tournoi avec eux Nous avons une vraie chance de qualification pour les Jeux olympiques.