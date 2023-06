La blonde de Val-Dieu: parce qu’une bière authentique crée des souvenirs inoubliables Rafraîchissante, parfaitement équilibrée, la bière aubeloise est un concentré de bien-être en cet été déjà très généreux.

L’été s’est installé avec franchise, apportant avec lui des journées ensoleillées et des soirées chaleureuses. Le moment idéal pour se retrouver entre amis, partager des moments de convivialité et savourer les plaisirs simples de la vie. Et quoi de mieux pour accompagner ces instants précieux que de déguster une délicieuse bière Val-Dieu ?

de videos

Cette bière d’abbaye authentique, brassée selon des traditions séculaires par les moines cisterciens de l’Abbaye éponyme, incarne à la perfection l’esprit de l’été et de l’amitié. Son goût riche et complexe, subtil mélange de notes fruitées, épicées et maltées, éveille les papilles et évoque une véritable expérience gustative. Verre teinté de doré, bulles dansantes et mousse onctueuse créent une symphonie visuelle qui sublime le charme de cet instant privilégié.

Lumineuse comme l’orge qui se laisse caresser par le soleil, la blonde de Val-Dieu est la compagne idéale des soirées estivales. « Les plaisirs simples sont souvent les plus mémorables ! » : Lionel Delbart, directeur commercial d’une brasserie de tradition totalement modernisée, nous prend par la main pour un passionnant voyage gustatif.

Lionel Delbart, en quoi la Val-Dieu est-elle unique ?

C’est la seule et unique bière d’abbaye belge qui est produite, à 100 %, sur le site où elle est née et à laquelle est reste historiquement attachée, en terres aubeloises. Cette exception renforce l’identité d’un produit dont la qualité et l’authenticité sont reconnues depuis de nombreuses années.

L’authenticité, ça signifie quoi, concrètement ?

C’est notre ADN, le lien fort que nous entretenons chaque jour avec nos partenaires – rétribués au juste prix, sans mauvaise surprise, une forme de fair-trade belge- et notre clientèle. Notre outil de production est hypermoderne, très pointu, il fonctionne au quotidien dans un espace qui a traversé plus de huit siècles ! Quand vous expliquez à un client américain que la bière qui le désaltère est produite entre des murs de pierre qui remontent au 13e siècle (l’ordre cistercien du Val-Dieu a été fondé en 1216), l’argument fait son effet ! Ce contraste entre modernisme et tradition donne parfois un peu le vertige (il sourit). Etre authentique, c’est demeurer fidèle à ses principes et à ses valeurs, exprimer tout cela avec clarté, une franchise que l’on retrouve dans le verre !

Est-ce un argument suffisant pour faire la différence alors que l’on assiste à une explosion du nombre de bières disponibles dans les rayons ?

Beaucoup de nouveaux produits surgissent, pas mal disparaissent aussi. Aujourd’hui, pour résumer la tendance du marché, les volumes globaux diminuent mais la diversité augmente. On boit moins de bière mais mieux ! Ce switch de consommation, qui grosso modo valorise plutôt les bières identitaires, typées, aux dépens de la traditionnelle pils, nous nous y retrouvons pleinement.

D’où les investissements récents ?

Pour répondre à la demande croissante, nous avons totalement modernisé et adapté notre outil de production en 2021 (12,5 millions d’investissements). Aujourd’hui, grâce à une équipe de 24 collaborateurs, tous profils confondus, nous produisons quelque 30.000 hectolitres par an, contre 10.000 hectolitres il y a cinq ans à peine. L’objectif est de tendre vers les 40.000 hectolitres à l’horizon 2028.

Dans le concert mondial, la bière belge reste un produit de référence, à la réputation affirmée. Val-Dieu est désormais présent dans une vingtaine de pays différents. Le crédo, c’est être au bon endroit, celui qui correspond à nos valeurs de simplicité, qualité, authenticité. Les bars à bière avec jolie carte de choix, les commerces spécialisés, la grande distribution aussi bien sûr.

Dans votre gamme, de plus en plus large, la blonde reste la référence. Pourquoi ?

Parce qu’elle est un modèle d’équilibre ! Pas trop d’amertume, pas trop d’alcool (6 %), pas d’arrière-goût trop fruité, un vrai pouvoir désaltérant, du corps malgré tout : l’équilibre est très, très réussi, l’alchimie parfaite.

Pique-nique estival, moment rafraîchissant après votre match de tennis, barbecue entre amis, soirée décontractée à la maison, elle est idéale pour tous ces moments de partage. Choisir une Val-Dieu, en apéro, pendant le repas ou comme digestif, c’est prendre le temps de ralentir, de profiter intensément de ces instants qui créent les souvenirs.

www.val-dieu.com