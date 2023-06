Tina, 28 ans, part promener ses deux chiens et le lendemain matin au réveil, c’est le drame: «Je ressemblais à un Télétubbies» (photo)

Paniquée, Tina a appelé un ami qui l’a emmenée à l’hôpital. Les médecins ont directement pensé que quelqu’un lui avait versé de l’acide dessus, tellement les blessures semblaient graves. « Je ne me suis pas regardée dans le miroir jusqu’à l’hôpital et le côté droit de mon visage s’est tellement bombé que je ressemblais à un Télétubbies », confie la jeune femme dans les colonnes du Sun.

La jeune femme pense que cela a dû arriver la veille, quand elle promenait ses chiens, Mocha et Latte. Tina a dû rester à l’hôpital pendant un mois et elle n’a pas remarcher qu’au bout de deux semaines. Maintenant, elle doit utiliser une canne pour se déplacer et n’a pas encore récupéré l’usage de sa main droite.