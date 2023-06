Permis unique refusé pour le centre de traitement de déchets de construction envisagé par la société thudinienne Immoroute à Châtelet et Aiseau-Presles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les fonctionnaires technique et délégué ont en effet refusé par défaut le permis unique de classe 2 sollicité par Immoroute. Plus précisément, le second n’a pas tranché. Le dossier appelant une décision conjointe des fonctionnaires technique et délégué, la demande d’Immoroute est donc restée sans réponse dans le délai imparti par la procédure. Ce qui équivaut à un refus tacite.