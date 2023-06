L’exposition «Sculptures dans la Ville» débute ce vendredi dans le centre de Namur

Lire aussi Deux semaines après son inauguration, la statue de Brian Johnson attire les fans et les curieux à Namur (vidéo)

« Lors de ma première visite à Namur pour y repérer les différents espaces où je pourrais installer mes sculptures, j’ai apprécié la double architecture à la fois historique et contemporaine pouvant constituer un bel écrin pour de la sculpture monumentale mais j’ai surtout été frappé par la puissance du lien entre cette cité et la nature », réagit Francis Guerrier. « Il y a la forte présence de ľeau avec la Sambre et la Meuse qui traversent la ville, ľimmense Citadelle dressée sur une colline abritant de grands arbres et la perception de l’omniprésence de la verdure. La Confluence représentait un endroit idéal pour imaginer une installation sur ľeau, le théâtre pour y faire naître un immense mobile évoluant dans ľair et les différentes places de la ville pour accueillir des sculptures sortant de terre comme des graines qui auraient germé. Et bien sûr, la Citadelle pour y créer une sculpture gigantesque reliant la terre au ciel.»