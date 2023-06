Les hébergements touristiques retrouvent leur niveau d’avant Covid en Belgique

Au total, quelque 43 millions de nuitées ont été enregistrées dans des hébergements touristiques belges l’année dernière, contre plus de 42,5 en 2019 et 29,2 en 2021 (+47%).

Selon les statistiques de Statbel, les hôtels restent les plus touchés par la pandémie, avec une baisse de 7% par rapport à 2019, devant les parcs de vacances (-3%). Les logements de vacances, campings et chambres d’hôtes enregistrent, par contre, des hausses respectives de 13%, 8% et 3% en 2022 par rapport à 2019.