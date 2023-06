Un parking pour la mobilité douce lors du concert d’Hooverphonic à Couvin

La venue d’Hooverphonic à Couvin ce vendredi 23 juin n’est plus un secret pour personne. L’attente autour de l’événement grandit de jour en jour ainsi que les craintes. Lors d’un récent conseil communal, certains élus ont fait part des possibilités de problèmes liés à la mobilité. En effet, entre 2.500 et 5.000 personnes sont attendues. Pour les accueillir, il faudra beaucoup de places de parking, mais il n’y en aura tout simplement pas assez.

Face à cette problématique, Écolo Couvin a proposé d’installer un parking à vélos et trottinettes gratuit et sécurisé pour toute la durée du concert. Celui-ci ouvrira ses portes à 17h et fermera à 1h du matin. Le parking se situera juste à côté des festivités puisqu’il est prévu au carrefour de la rue de la Maladrerie et de la ruelle du Bal, dans la continuité de la rue Neuve venant de Petigny. « Nous encourageons un choix de mobilité adaptée à chaque situation », explique la locale d’Écolo. « Enfourcher son vélo permettra aux habitants de la commune d’éviter les problèmes de parking annoncés. »