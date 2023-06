«Nous sommes déçus de son attitude»: France Télévisions sort du silence depuis le doigt polémique de La Zarra à l’Eurovision Tant le classement que l’attitude de la candidate française ont déçu les équipes de France Télévisions. FTV

Par Xavier Verheyden pour Ciné Télé Revue

Mi-mai, on suivait la finale de l’Eurovision sur la Une. La Suédoise Loreen l’a remportée, pour la seconde fois, grâce à son tube « Tatoo », qu’on entend très régulièrement à la radio, tout comme le titre « Because of You » du Belge Gustaph, arrivé en septième position. Lire aussi Boycott des radios, annulations, tickets soldés…: rien ne va plus pour La Zarra depuis son doigt polémique à l’Eurovision Ce qui a aussi fait parler, c’est le doigt d’honneur de La Zarra, la représentante française, déçue de ne pas avoir reçu beaucoup de points de la part du public. Une seizième place décevante, tout autant que l’attitude de la chanteuse.

Pour la première fois depuis le scandale, France Télévisions, qui a décidé de miser sur La Zarra, sort du silence : « Nous sommes évidemment déçus par le résultat de cette année et par l’attitude qu’a eue La Zarra après avoir passé plusieurs mois à la soutenir et à la promouvoir », a confié Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes, à Télé-Loisirs.