Arthur Theate sur sa non-participation à l’Euro espoirs: «Un regret? Oui et non»

« C’est un rôle que j’aime bien même si je n’y ai pas souvent joué dans ma carrière », avance Theate. « J’ai dû y jouer trois matchs. Je dois encore m’adapter et apprendre à cette position mais cela reste un plaisir. Le plus important, c’est d’être sur le terrain. Si on me le demande, je veux bien aller au but. »

Son contrôle anti-dopage s’étant passé sans encombre, Arthur Theate a pu se présenter en conférence de presse à deux jours de la rencontre face à l’Autriche. Une rencontre – comme celles du mois de mars – où le joueur de Rennes est attendu comme back gauche. Pas son poste de prédilection mais pas un problème non plus pour le joueur passé par le Standard.

Domenico Tedesco n’ira pas jusque-là. Par contre, il était bien décidé à conserver le joueur de Rennes et ne pas le laisser partir à l’Euro espoir en Géorgie. « Est-ce un regret ? Oui et non », indique Theate avant d’aller plus loin. « D’un côté, j’avais envie d’aider mes coéquipiers chez les espoirs d’autant qu’il y a moyen de se qualifier pour les JO. En même temps, je suis avec les Diables et cela veut dire que le sélectionneur compte sur moi. Les deux coachs ont discuté ensemble et un choix a été fait. »