«Legends»: un grand son et lumière à Val Duchesse pour les 160 ans d’Auderghem

Pour ses 160 ans, la commune invite les Auderghemois à un grand son et lumière qui aura lieu à Val Duchesse les vendredi 27 et samedi 28 octobre prochains. Produit par Tour des Sites, « Legends » projettera sur les bâtiments du célèbre site un circuit de plusieurs spectacles sur le thème des légendes d’Auderghem, de Belgique et d’ailleurs. Une performance qui mêlera féerie, récit historique et haute technologie. De quoi écarquiller les yeux de toute la famille.

La commune a réservé 3.000 places pour les Auderghemois. Celles-ci seront distribuées gratuitement à partir du vendredi 16 juin à 12 heures précises sur le site de la commune.